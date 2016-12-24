Школы Николаевщины получат 613 компьютеров

Об этом сообщили в Николаевской ОГА

С 19 декабря 2016 Министерство образования и науки Украины начало передачу общеобразовательным учебным заведениям компьютеров, предоставленных Китайской Народной Республикой в ​​соответствии с соглашением между правительствами КНР и Украины.

За счет бюджетных средств на эти ПК установлены лицензионные версии операционной системы Microsoft Windows 10 Professional, пакеты офисного программного обеспечения Microsoft Office и антивирусное программное обеспечение.

Кроме того, в компьютеры встроены механизмы, которые позволят контролировать их использование в сфере образования и науки.

Распределение персональных компьютеров по Украине осуществляется пропорционально количеству учеников в каждом из регионов, а в областях - в соответствии с потребностями общеобразовательных учебных заведений (по решению областных государственных администраций).

В Николаевскую область доставлены 613 компьютеров - их сегодня передадут управлениям образования райгосадминистраций и городских советов.