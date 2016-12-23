Управление культуры Николаева обзаведется собственным автобусом

Управление культуры за средства госсубвенции и городского бюджета приобретет пассажирский автобус

Члены исполкома Николаевского горсовета поддержали инициативу управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия о перераспределении расходов на 2016 год для приобретения пассажирского автобуса.

Автобус, стоимость которого 5 млн. грн., покупается за средства государственной субвенции, эту субвенцию можно получить только в том случае, если городской бюджет осуществляет софинансирование в размере 3 процента от стоимости, т.е. 150 тыс. грн. Данную сумму управление по вопросам культуры и охраны культурного наследия изыскало в своем бюджете.

Автобус будет передан на баланс городского дворца культуры "Молодежный", однако, как сказала начальник управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Лилия Заворотняя, пользоваться им смогут все городские учреждения культуры.