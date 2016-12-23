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В Миколаєві затвердили нову структуру міськради та її виконавчих органів

23.12.16 14:34Сколько просмотров этой статьи111Сколько комментариев этой статьи0

Про це повідомили в прес-центрі мерії

Структура Миколаївської міської ради та її виконавчих органів

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

Департамент з енергозбереження та впровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

Департамент міського голови Миколаївської міської ради

Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

Департамент аудиту, контролю та нагляду Миколаївської міської ради

Юридичний департамент Миколаївської міської ради

Департамент забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради

Управління апарату Миколаївської міської ради

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

Управління освіти Миколаївської міської ради

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

Управління молодіжної політики Миколаївської міської ради

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

Управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради

Відділ кадрів Миколаївської міської ради

Відділ бухгалтерського обліку Миколаївської міської ради

Архівний відділ Миколаївської міської ради

Відділ інформації та використання документів ліквідованих установ (трудовий архів) Миколаївської міської ради

Відділ з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради

Відділ обліку та розподілу житла Миколаївської міської ради

Відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради

Господарсько-експлуатаційний відділ Миколаївської міської ради

Технічно-транспортний відділ Миколаївської міської ради

Служба у справах дітей Миколаївської міської ради

Сектор захисту інформації Миколаївської міської ради

Патронатна служба міського голови

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Суббота, 24.12.2016

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