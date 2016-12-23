В Москве скончался внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили, сообщили РИА Новости в справочной службе скорой помощи.

Он скончался», — отметил собеседник агентства.

Причины смерти 80-летнего Джугашвили пока неизвестны. Евгений Джугашвили родился в 1936 году в семье старшего сына Сталина Якова. Он начал делать карьеру военного, поступив в Калининское суворовское училище, а затем продолжив обучение в Военно-воздушной инженерной академии им. Н. Е. Жуковского.

Джугашвили стал военным инженером в конструкторском бюро Королева, участвовал в подготовке и запусках космических кораблей с космодрома Байконур, в том числе корабля первого космонавта Юрия Гагарина.

Позже Джугашвили заинтересовался военной историей, защитил кандидатскую диссертацию и много лет преподавал в военных академиях. В возрасте 55 лет, полковник Джугашвили покинул вооруженные силы.

С 1991 года Евгений Джугашвили стал принимать активное участие в российской и грузинской политике как деятель коммунистического движения. Он неоднократно судился с различными СМИ, защищая честь своего деда. В 2015 году он написал книгу воспоминаний «Мой дед — Сталин. Он — святой!», а также исполнил роль Сталина в фильме о своем отце Якове Джугашвили.

Яков Джугашвили, старший лейтенант-артиллерист, попал в плен в июле 1941 года и погиб в концлагере Заксенхаузен в апреле 1943 года.