На Миколаївщині районна газета відзначила 85-річний ювілей

Хтось із відомих сказав, що газета – це чернетка історії. Хочеться додати, що газета – це також літопис краю. Бо вже вісім десятиліть та ще плюс п’ять років журналісти районної газети роблять нові записи в особистий щоденник Кривоозерщини.

Звичайно, на тлі державних історичних подій надто дрібними здаються ті факти й події, які публікувалися протягом цього часу на газетних шпальтах. Але ж із цих маленьких епізодів і складається біографія всієї нашої країни. Районка, працьовита і невгамовна, щодень робить свою, на перший погляд, наче й непомітну справу. Та варто озирнутися назад, погортавши пожовклі сторінки, які доносять до нас подих історії, і маємо справжній документальний фільм: довоєнні роки та післявоєнне відродження, як і де трудилися наші земляки, як росли, навчалися, отримували професію їхні діти, й одне покоління приходило на зміну іншому. У далекому 1931 році в домівки селян Кривоозерщини, в хати-читальні листоноші принесли перший номер районної газети. З того часу промайнуло 85 років. Це 10 тисяч 230 номерів. Це стільки ж пошуків і задумів. За ними - ціла епоха. Прізвища трудівників Кривоозерщини, цифри, факти, події, фотознімки – усе це в деталях знайдете лише на її сторінках, і це не перебільшення.

А коли розпочалася війна на сході України, районка започаткувала розповіді про наших земляків – захисників держави, закликала громаду до благодійних акцій на підтримку наших воїнів у зоні АТО. Тож історія газети – це історія рідного краю, це наша з вами історія, це прожиті газетним рядком нашими попередніми поколіннями нелегкі роки, їх радощі і болі, свята і будні, успіхи і проблеми. Нині «Кривоозерщина» є одним із лідерів друкованих видань області – виходить тиражом понад 3 тисячі примірників двічі на тиждень, має електронну версію та власний сайт.

Ювілей газети– особлива подія не тільки в житті колективу редакції, можна сказати, що це родинне свято усієї громади. Із святом редакцію газети привітали голова райдержадміністрації О.Мірошниченко та голова районної ради О.Козерецький, які від імені голови Миколаївської обласної державної адміністрації О.Савченка вручили почесну грамоту заступнику головного редактора Н.Белінській та головному редактору С.Білецькій грамоту Миколаївської обласної ради, якою відзначено внесок колективу редакції у розвиток суспільного життя Миколаївщини.

Перший номер районки побачив світ 11 грудня 1931 року. Можна тільки уявити, скільки сил коштувало першому редактору Ю.Черкаському випускати районну газету тоді, взимку 1931-32 років. У ті далекі роки газета мала назву «Колгоспник Кривоозерщини» і видавалися тричі на тиждень на 2 сторінках, пізніше видання називалося «Ленінським шляхом», «Заповіти Леніна», а з серпня 1997 року – «Кривоозерщина».

Після Ю.Черкаського редакторами були Петров, Єремеєв, С.Циганенко, Ф.Ревзін. У липні 1944 року – через 4 місяці після визволення району від фашистських окупантів та їх приплічників відновився випуск «Колгоспника Кривоозерщини». Редагував тоді газету І.Кожухар. Потім редакторами були В.Чайковський, деякий час Щокін. Після відновлення району на початку 1965 року газету очолив талановитий журналіст С.Ганноцький, який був на цій посаді аж до 2002 року. Із 2002 року редакційний колектив очолює нинішній редактор С. Білецька, яка прийшла в редакцію у 1986 році.

Свого часу починали працювати в районці та робили перші кроки в журналістику І.Дробін, який став редактором у Мостовому й Новому Бузі, Е.Новицький – колишній редактор «Прибузького вісника» (м.Первомайськ), О.Максименко, який редагував журнал у Києві, А.Байдужий – колишній власкор «Зорі» по Кривому Рогу, Л.Завірюха – колишній редактор «Народної трибуни» в Березнегуватому, О.Ченцов – свого часу співредактор солідного журналу у Москві, В.Піддубняк, який потім редагував газети у Веселиновому й Вознесенську, та немало інших працівників, які потім плідно працювали, а може ще й працюють в ЗМІ не лише в Україні. Воістину зоряний слід залишив у житті не тільки газети, а й району Степан Артемович Ганноцький, який очолював газету протягом 37 років. Це завдяки його копіткій праці на основі газетних публікацій районної газети при допомозі директора історико-краєзнавчого музею С.Полухіної були створені 1-а та 2-а книги історичного літопису району «…А пам'ять священна», книга «Між Бугом і Кодимою». Щирі і теплі слова світлого спомину хочеться сказати про незмінного заступника редактора з 2002 по 2010 рік Станіслава Миколайовича Чирку (на жаль, нині світлої пам’яті), який зробив дуже багато для газети і для районної громади. Станіслав Миколайович єдиний в області серед журналістів, був нагороджений за активну громадську позицію і творчі успіхи Золотою медаллю української журналістики.

Сьогодні газета стоїть на порозі змін, вже зроблено перші кроки до роздержавлення, а це дуже непростий шлях. Визначаючи роль газет у суспільстві президент США, філософ, дипломат і політичний діяч Т.Джефферсон свого часу зазначав, що «якби довелося вибирати: мати уряд без газет або газети без уряду, – я б, не роздумуючи, вибрав друге». Нині світ засобів масової інформації, розширений цифровими технологіями, є майже безмеженим. І у цьому інформаційному океані є малесенький маячок під назвою «Кривоозерщина». Він також надсилає свої сигнали, і їх чують ті, чиїм серцям дорогий рідний край – місце, у якому живуть і народжуються нові покоління земляків.