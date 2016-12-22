Миколаївська облрада прийняла бюджет області на 2017 рік

«Бюджет Миколаївщини на 2017 – це показовий результат спільної роботи депутатів та влади», - зазначив голова ОДА Олексій Савченко

Голова Миколаївської обласної держаної адміністрації Олексій Савченко взяв участь у засіданні чергової сесії обласної ради, головним питанням якої стало прийняття бюджету на 2017 рік.

Перш за все, звертаючись до депутатів, Олексій Савченко наголосив, що Бюджет України, прийнятий вперше за останні роки Верховною Радою у відповідний строк, є дієвим бюджетом країни: «Це бюджет великих можливостей, який дозволить всім регіонам плідно працювати і розвиватися», - сказав очільник області.

Далі Олексій Савченко зосередив увагу депутатів на тих перспективах розвитку Миколаївщини, які з’явилися завдяки спільній праці влади та депутатів:

«У нас з вами вже є спільні перемоги. Україна та Європейський інвестиційний банк підписали фінансову угоду, яка передбачає залучення інвестицій в обсязі близько 300 мільйонів євро для будівництва другої колії, електрифікації та модернізації систем сигналізації та зв'язку на напрямку Долинська – Миколаїв – Колосівка. Особисто я цього добивався з жовтня. І ви всі мене підтримали. Дякую вам. По-друге, Миколаївщина – в «митному експерименті». А це означає, що нарешті на ремонт доріг ми почнемо отримувати значні кошти», - сказав Олексій Савченко.

Звертаючись до депутатів з промовою щодо обласного бюджету на 2017 рік, голова ОДА наголосив: «Ми разом беремо на себе відповідальність не тільки за прийняття бюджету Миколаївщини, але й за його виконання. Ми повинні створити нормальний інвестиційний клімат в області, щоб до нас йшли гроші. Саме від нас залежить, як буде розвиватися Миколаївщина».

Найбільш резонансним питанням до голови обласної адміністрації від депутатів облради було питання про доцільність виділення більш ніж 4 мільйонів гривень на програму розвитку ЗМІ . Олексій Савченко відповів так: «Я розумію, це великі кошти. Але давайте говорити правду. Раніше влада могла використовувати ЗМІ так, як їй хочеться: для прославлення якихось досягнень, особистих «перемог» окремих посадовців. Але про те, що насправді повинні знати люди ніхто не писав, - сказав він. - Я маю на увазі інформацію про коло можливостей, які люди можуть отримати від влади. До кого їм звертатися з того чи іншого питання, хто за що відповідає, на що вони мають право. Я не хочу «кишенькових ЗМІ». Я хочу, щоб вони доносили до людей нашу державницьку позицію. Щоб люди розуміли, що ми робимо і почали нарешті нам довіряти», - підкреслив Олексій Савченко.

Бюджет Миколаївщини-2017 був прийнятий депутатами обласної ради майже одноголосно, повідомили в прес-службі ОДА.

Олексій Савченко подякував команді фахівців облдержадміністрації за розробку проекту бюджету та депутатам за плідну працю і принципову позицію щодо прийняття головного документу області.