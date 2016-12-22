На Николаевщине электрифицируют железную дорогу

Об этом сообщили в пресс-службе ОГА

Еще в октябре председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко обратился к председателю правления ОАО «Укрзализныця» Войцеху Балчуну с настоятельной просьбой начать в 2017 году реализацию важнейшего для региона проекта по электрификации и развитию двухпутного железнодорожного участка Знаменка-Долинская-Николаев.

И вот новость: Украина и Европейский инвестиционный банк подписали финансовое Соглашение, предусматривающее привлечение инвестиций в объеме около 300 млн евро для строительства второго пути, электрификации и модернизации систем сигнализации и связи на направлении Долинская - Николаев - Колосовка. С украинской стороны Соглашение подписал Министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян, находясь в Брюсселе в составе правительственной делегации.

По словам Алексея Савченко, внедрение данного проекта обеспечит удешевление тарифа на перевозку грузов благодаря достройке второго пути на этом участке железной дороги и ее электрификации. Глава области уверен, что результатом реализации проекта будет социально-экономический рост Николаевской области.

«Сегодня одной из главных проблем области, которая требует немедленного решения, является несовершенное транспортное сообщение между Николаевской и другими областями страны. Кроме крайне плохого состояния автотранспортных магистралей, дальнейшее развитие транспортного узла существенно сдерживается тем, что железнодорожные перевозки грузов в Николаев осуществляются по неэлектрифицированным однопутными линиями на теплотяге. Поэтому подписание финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком внушает уверенность в том, что этот проект наконец будет завершен. Спасибо, что нас услышали », - отметил Алексей Савченко.