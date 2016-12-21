Сегодня день зимнего солнцестояния - самый короткий день и самая длинная ночь в 2016 году

На сегодня, 21 декабря, выпал самый короткий день в году и самая длинная ночь - зимнее солнцестояние.

Максимально солнце поднялось над горизонтом 12:44, но было все равно ниже, чем в любой другой день года.

День зимнего солнцестояния – это день начала зимы в северном полушарии Земли и начала лета в южном полушарии, то есть если жители Северной части Земли с этого момента находятся в начале астрономической зимы, то для жителей Южного полушария в этот же период времени начнется астрономическое лето.

Зимнее солнцестояние – астрономическое явление, при котором Земля находится на максимальном расстоянии от Солнца, которое, в свою очередь, располагается в самой южной точке эклиптики. Кстати, это в зодиакальном знаке Стрельца, вблизи Знаменосца.

Прямого влияния на человека солнце – в отличие от Луны и планет – не оказывает, разве что можно говорить о недостатке солнечного света, который недополучает наш организм, пишет "Страна".

Согласно народной примете, погода, которая будет в день зимнего солнцестояния, повторится и 31 декабря.