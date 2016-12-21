Алексей Савченко: «Сегодня у каждой объединенной общины есть возможность выстроить свое будущее»

С этих слов председатель Николаевской областной администрации Алексей Савченко начал встречу с новоизбранными председателями объединенных территориальных общин области.

Губернатор отметил: «Мы готовы помогать, поддерживать, учить, но у каждого из вас должна быть государственная позиция".

"Я вам советую - соблюдайте законы, думайте прежде всего о людях, о наполнении бюджета общины для ее развития. Уверен, общины Николаевщины будут наиболее успешными в стране», - подчеркнул глава области.

Как сообщили в пресс-службе ОГА, 11 и 18 декабря в области прошли честные и открытые выборы объединенных территориальных общин. Отныне общины получат все полномочия и управленческий ресурс, предусмотренные законодательством Украины. Перейдут на другой уровень бюджетных отношений - напрямую с государственным бюджетом. В перераспределение средств уже ни область, ни район вмешиваться не будут.

«Задача облгосадминистрации сегодня - научить вновь общины пользоваться предоставленными инструментами децентрализации. И доказать, что объединенные общины будут не только распоряжаться деньгами, но и самостоятельно отвечать за местную инфраструктуру, а это станет лучшим тестом на хорошего или плохого хозяина», - обратился к главам ОТО Алексей Савченко.

На сегодняшней встрече председатели вновь ОО поставили целый ряд вопросов, которые для них сейчас наиболее важны. Они касались формирования структуры, бюджетных отношений, инфраструктуры, юридических и налоговых отношений.