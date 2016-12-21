В Николаеве отремонтировали жилье для вынужденных переселенцев

Вынужденным переселенцам, которые приехали в Николаев с Донбасса, спасаясь от военных действий, капитально отремонтировали жилье.

Для них привели в порядок 4 комнаты и места общего пользования в общежитии по ул. Курортной, 13-а, а также приобрели необходимую бытовую технику: стиральные машины, бойлеры, кухонные плиты. Это сделали за деньги ЕС и городского бюджета в рамках проекта «Новые возможности для проживания, обучения, трудоустройства для вынужденных переселенцев в Николаеве». На все про все потратили 586 тыс. грн., из которых 281 тыс. грн. (это 11 тыс. евро) – деньги Европейского Союза, сообщили в пресс-центре мэрии.

Вчера общежитие посетил вице-мэр Валентин Гайдаржи, чтобы проверить качество выполнения ремонтных работ.

-В рамках совместного проекта Европейского Союза и местных органов власти мы осуществили ремонт четырех комнат, санузлов, кухни, заменили кухонные плиты, окна, двери, установили новые бойлеры. Было использовано 586 тысяч гривен, из них 11 тысяч евро, порядка 281 тысячи гривен – это грант, остальное деньги местного бюджета. Проект небольшой, но значимый, ведь его реализовали в общежитии, где живут переселенцы из зоны АТО, - рассказал Валентин Гайдаржи.

Вице-мэр пообщался с жильцами общежития. Они в целом остались довольны ремонтом, но обратили внимание на некоторые недоработки. Валентин Гайдаржи дал поручение городским службам решить проблемы, поднятые вынужденными переселенцами.

Для справки: в марте 2015 года управление экономики и инвестиций вместе с другими структурными подразделениями Николаевского городского совета и организациями города приняли участие во втором конкурсе грантовой программы ЕС «Поддержка политики регионального развития в Украине» с проектом «Новые возможности для проживания, обучения и трудоустройства вынужденных переселенцев в г. Николаеве??». Проект направлен на предоставление комплексной психологической, социальной и консультативной помощи и обеспечение жильем, одеждой и другими необходимыми вещами вынужденных переселенцев из временно оккупированной территории и зоны проведения антитеррористической операции в Николаеве. 05.03.2015 исполнительный комитет Николаевского городского совета подписал грантовое соглашение с Европейским Союзом в лице Европейской комиссии для получения финансирования мероприятий проекта. Общий бюджет проекта составляет 264,47882 тыс. евро. Срок реализации контракта - 21 месяц.