Китай начал строительство своего первого ледокола

Китай приступил к строительству своего первого национального ледокола, сообщает Shanghai Daily

.

Сейчас у КНР есть ледокол «Сюэлун», который был построен Херсонским судостроительным заводом (Украина) еще в 1994 году.

О планах построить отечественный ледокол Китай заявлял и раньше. Но точная дата начала строительства Пекином не была озвучена. Теперь же стало известно, что новый ледокол, получивший номер Н2560, планируют спустить на воду примерно через два года. Известно, что он может быть задействован в арктической миссии, запланированной на 2019 год.

Строительство ледокола поручено компании Jiangnan Shipyard Co. Он будет в длину 123 метра при ширине в 22 метра. Водоизмещение Н2560 составит 13,99 тонн. Запас хода ледокола составит 37 тыс километров. Этот ледокол сможет разламывать лед не только носом, но и кормой. На его создание будет потрачено 153 млн долларов.

Новый ледокол Китай планирует использовать для изучения Арктики. В этом регионе Китай работает с конца минувшего века и уже открыла там четыре станции. Сейчас многие страны заинтересованы в развитии Северного морского пути, который через Арктику соединяет дальневосточный регион с европейской зоной, поскольку он короче маршрута через Суэцкий канал. В его развитии планируют участвовать не только Россия и Китай, но и Япония, Малайзия, Таиланд.