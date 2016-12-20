В Николаеве "посадили" первое солнечное дерево

На ул. Адмирала Макарова открыли первое в городе «Солнечное дерево».

Николаев стал вторым в Украине городом, где установлено «Солнечное дерево» - доступный способ получения солнечной энергии для всех желающих.

Впервые в Украине подобное сооружение появилось в Тернополе. «Солнечное дерево» — это дерево из металла. Вместо листьев в кроне — солнечные батареи, пишут Новости-Н. От такого дерева можно зарядить мобильный телефон, планшет и другие гаджеты под открытым небом. Мощности хватает, чтобы одновременно заряжать от 9 до 15 устройств. Кроме этого, солнечное дерево имеет собственную Wi-fi зону с подсветкой светодиодами.

Торжественную часть посетили представители компаний Solar Service, «Башня» и Ukrlandlight, благодаря которым был реализован данный проект.

Не обошлось и без «свадебного генерала» - на открытие дерева приехал мэр Александр Сенкевич.

Принято считать, что если в нашем городе поставить что-либо, то найдется тот, кто это сломает или «помнет». Но я верю, что наши люди меняются в лучшую сторону и они оценят тот вклад, который был сделан предпринимателями малого бизнеса и сохранят «Солнечное дерево», - выразил надежду Сенкевич.

Представитель компании Solar Service Дмитрий Колосовский, отметил, что данный проект является важным шагом к широкому внедрению в городе таких экологических технологий, как использование солнечной энергии.

Представитель дома рекламы «Башня» Федор Левченко, которому и принадлежит идея установки «Солнечного дерева» в Николаеве, заявил, что данная акция - хороший пример того, как объединенные силы представителей малого бизнеса могут улучшить город.