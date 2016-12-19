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Завтра в Миколаєві під патронатом Олексія Савченка відбудеться перший регіональний форум «Україна – країна підприємців»

19.12.16 19:32Сколько просмотров этой статьи206Сколько комментариев этой статьи0

Про це повідомляє прес-служба ОДА

Миколаївський регіональний бізнес-форум об’єднає більше 200 учасників. Серед запрошених на форум спікерів – керівники місцевої влади, лідери громадських асоціацій бізнесу, успішні миколаївські підприємці,керівники найбільших банків регіону, експерти з питань розвитку бізнесу та бізнес-тренери.

Національна програма «Україна – країна підприємців», що передбачає проведення бізнес-форумів у більшості регіонів, покликана зосередити увагу на проблемах подолання безробіття, наслідків скорочення промислового виробництва, відтоку кваліфікованих кадрів з регіону за кордон та популяризувати культуру підприємництва в Україні. Головна мета заходу - сприяти створенню нових робочих місць, показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості й перспективи для втілення їхніх ідей вже сьогодні.

Зазначимо, що за ініціативою голови Миколаївської ОДА Олексія Савченка вперше у проекті бюджету Миколаївщини запропоновано виділити кошти у сумі 2 мільйони гривень на підтримку бізнесу, який буде створювати нові робочі місця, через компенсацію відсотків за кредитами. При цьому, після створення нових робочих місць суми компенсації відсотків за кредитами повертатимуться у бюджети всіх рівнів менш ніж за рік завдяки сплаті єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб, а також завдяки скороченню витрат фонду зайнятості на виплатах по безробіттю. Програма компенсації відсотків за бізнес-кредитами має бути відкрита для усіх банків регіону, що здійснюють кредитування підприємців, власників бізнесу та юридичних осіб.

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