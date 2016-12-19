Правительство приняло решение о национализации Приватбанка. Корпоративные платежи приостановят на 1 день

Приватбанк остановит корпоративные платежи на 1 день из-за национализации банка, решение по которой было принято Кабмином вчера вечером.

В связи с технической необходимостью, обусловленной процедурой смены контроля и особенностями законодательства "Приватбанк" на сутки приостановит исполнение платежей юрлиц. Платежки пришедшие 19 числа будут исполнены 20 числа. Об этом в Facebook сообщила проектный менеджер Национального совета реформ Виктория Страхова.

"Клиенты ПриватБанк действительно привыкли в мгновенным платежам, поэтому известие о том, что платежки пришедшие 19 числа будут исполнены 20 числа вызывает недовольство.

Да, будет остановка на 1 день КОРПОРАТИВНЫХ платежей. Это никак не связано ни с ликвидностью, ни с какими либо другими показателями банка. Это техническая необходимости обусловленная процедурой смены контроля и особенностями законодательства", - написала Страхова.

Также она напомнила, что по ст. 8 Закона о платежных системах межбанковский перевод осуществляется в срок до трех операционных дней. "Так что ПриватБанк даже в процедуре смены контроля, которая происходит первый раз в Украине (а по объему такого Банка, пожалуй, и в Европе) обеспечивает более быстрые платежи, чем предусмотрено законодательно. Это стало возможным благодаря сотрудничеству менеджмента банка и уполномоченных лиц государства", - добавила менеджер.

Кабинет министров официально принял решение о переходе "Приватбанка" на 100% в собственность государства. Переходный этап начинается с 19 декабря. В 8.30 утра все подробности сообщат министр финансов Александр Данилюк и глава НБУ Валерия Гонтарева.