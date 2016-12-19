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Что нужно и что нельзя делать в День Святого Николая

19.12.16 09:33Сколько просмотров этой статьи170Сколько комментариев этой статьи0

Православные обычаи и народные обряды

. 19 декабря христиане отмечают один из самых больших праздников - День Святого Николая. Он установлен в память святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских. Он является одним из самых почитаемых христианских святых. Подробнее о личности Николая Чудотворца и истории создания праздника вы можете прочитать >>>>ЗДЕСЬ.

Сегодня тесно переплелись христианские и народные приметы и обычаи, связанные с праздником Святого Николая. Вот основные правила, которых испокон веков придерживались наши предки.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ДЕНЬ СВЯТОГО НИКОЛАЯ

19 декабря приходится на Рождественский пост. В этот день можно есть рыбу, но нельзя есть мясо, яйца и другие продукты животного происхождения.

В День Святого Николая нельзя давать взаймы. Наши предки верили, что заемщик вместе с деньгами может вынести из дома удачу и везение.

Многие задаются вопросом, можно лишить в День Святого Николая? В этот праздник православная церковь не говорит о каких-либо ограничениях на выполнение домашних работ. Но согласно народным обычаям, в этот день нельзя заниматься ремонтом, шить, стирать.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ В ДЕНЬ НИКОЛЯ ЧУДОТВОРЦА

В этот день верующие люди должны обязательно сходить в церковь и помолиться. 19 декабря лучше всего начать с утренней службы.

Следуя примеру Николая Чудотворца, в этот день необходимо помогать близким, раздавать милостыню, но не афишировать это.

Согласно народной традиции, в День Святого Николая кладут под подушку подарки, чаще всего это сладости: конфеты, шоколад, пряники. Подарки нужно положить ночью, чтобы утром человек проснулся и нашел под подушкой презент от Николая.

Наши предки всегда веселились в День Николая, устраивали гулянья, накрывали пышный стол, приглашали гостей. Это веселый праздник, поэтому 19 декабря нужно проводить в радости и веселье.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 19 ДЕКАБРЯ

Коли зима до Николина дня след заметёт, дороге не стоять. Грусть в день Николая приносит суровые морозы. Если перед днем Николы выпал иней - будет хороший урожай овса. Хвали зиму после Николина дня. Сколько Никола Зимний даст снегу, столько Никола Вешний даст травы.

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