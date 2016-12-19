Папа Римский может посетить Донбасс, – СМИ

По словам архиепископа, на данный момент папа римский Франциск не может лично приехать в Донбасс, но такое желание у него есть

Папа Римский Франциск может приехать в Донбасс для встречи с верующими, заявил журналистам посол Ватикана на Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти, прибывший с визитом в самопровозглашенную Луганскую народную республику, пишет РИА Новости.

"Когда будет уже спокойствие, "время братства", то Папа обязательно найдет возможность, чтобы приехать сюда и проведать людей, но для этого нужно приглашение от всех сторон", — сообщил представитель Ватикана.

По словам архиепископа, на данный момент папа римский Франциск не может лично приехать в Донбасс, но такое желание у него есть.

"Вы знаете, что планы в руках Божьих. Он (папа римский Франциск – ред.) хотел бы всегда быть присутствующим там, где есть трудности и терпение. Желание, и цель папы объединять тех людей, которые находятся в разногласии, и помогать им находить общий язык", — уточнил Гаджеротти.