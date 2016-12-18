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Дятлов ответил на обвинения по поводу голосования за замов Сенкевича


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18.12.16 15:30Сколько просмотров этой статьи144Сколько комментариев этой статьи0

Результаты голосования за утверждение новых заместителей мэра Николаева Александра Сенкевича, состоявшегося на сессии городского совета 15 декабря, стали для многих неожиданными.

Трудно было поверить в то, что иногородних кандидатов в вице-мэры поддержит фракция "Оппозиционного блока".

Но всё случилось именно так: вместе с фракцией "Самопомощи" она дала то большинство голосов, которое и было необходимо для принятия решения.

После чего на оппозиционеров посыпались шишки: многим действительно было невдомёк - что же это за оппозиция, которая поддержала команду своего, по сути, главного антагониста, и помогла этой команде легализоваться? Обильный поток обвинений хлынул и в адрес самого Сенкевича - дескать, слился с "Оппоблоком".

Руководитель фракции "Оппозиционный блок" Игорь Дятлов (уступивший кандидату от "Самопомощи" Александру Сенкевичу на последних выборах мэра) прокомментировал обвинения в свой адрес.

"Парадокс – это когда ты, который не голосовал за Сенкевича-мэра, получаешь критику и негодование от тех, кто голосовал за Сенкевича-мэра, за то, что проголосовал за замов Сенкевича-мэра. Вот уж действительно зрада зрадная", - написал Игорь Дятлов на странице в Facebook.

И прикрепил к посту картинку с философским изречением: "Вы имеете право думать обо мне, как сочтёте нужным. Я имею право не соответствовать вашим представлениям".

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