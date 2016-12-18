В Варшаву со всей страны стягивают силовиков

В столице Польши пройдет акция протеста перед Конституционным судом

В Варшаву со всей Польши сегодня дополнительно прибудет около 500 работников полиции, заявил пресс-секретарь столичной полиции страны Мариуш Мрозек, передает Польское радио.

Отмечается, что их приезд связан с событиями, которые в воскресенье пройдут в Варшаве, а именно акция протеста перед Конституционным судом и футбольный матч на стадионе Легии.

В полиции подчеркнули, что только для его обслуживания нужно около 700 правоохранителей.

Накануне протестующие в Варшаве заблокировали парламент. Ранее группа оппозиционных депутатов парализовала работу парламента на последнем в этом году заседании Сейма. Оппозиционеры выступали по поводу изменения закона о журналистах.

Позже полиция разгоняла протестующих в Польше газом, а в МВД страны протесты в Варшаве назвали попыткой госпереворота.