Вино в Молдове официально признают полезным напитком

Парламент Молдовы принял законопроект, по которому вино признано пищевым продуктом. Об этом сообщает "Укринформ".

Автор законопроекта, депутат Ион Балан заявил о полезности употребления натуральных напитков, произведенных из качественных сортов винограда. Он также пояснил, чем вино отличается от крепких алкогольных напитков.

"Мы делаем вид, что не замечаем тот факт, что крепкие алкогольные напитки в большинстве случаев содержат спирт и воду, а их цена порой ниже, чем цены на вино. Мы наносим вред здоровью населения. Настало время проводить среди граждан воспитательную и разъяснительную работу", - отметил Балан.

Автор законопроекта сообщает, что объемы потребления вина по статистике намного меньше того количества спиртного, которое потребляют жители Молдовы. Так, по данным госстатистики, ежегодно граждане выпивают 150 миллионов литров пива, около 70 миллионов литров крепких напитков и лишь 15 миллионов литров вина.

После принятия нового закона, в Молдове разрешат рекламу винного продукта в средствах массовой информации, произойдет так называемая либерализация рынка вина.

Добавим, до принятия закона, в Молдове действовал запрет на рекламу и продажу вина в ночное время суток.