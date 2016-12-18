Новобугские спасатели получили новое оборудование

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области

На базе 20-й Государственной пожарно-спасательной части по охране Новобугского района состоялась торжественная церемония передачи нового аварийно-спасательного оборудования, которое было приобретено в рамках Районной целевой программы обеспечения пожарной безопасности Новобугского района на 2011-2016 годы.

На мероприятие прибыл мэр Максим Лагодиенко. Передавая спасателям оборудование - резиновую лодку, лодочный двигатель Yamabisi, пожарные рукава диаметром 51 в количестве 42 единицы, диалектические средства (перчатки) - Максим Александрович отметил: «Мы тесно сотрудничаем с местными спасателями. Понимаем, что для обеспечения пожарной и техногенной безопасности на территории нашего района мы должны прилагать совместные усилия. Пожарные профессионально и самоотверженно выполняют возложенные на них задачи, а мы должны помогать в закупке современного оборудования и оснастки. Работа в данном направлении продолжается».

Сергей Довженко, начальник Новобугского районного сектора ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, от всего личного состава подразделения поблагодарил представителей власти за вклад в дело сохранения жизни и достояние жителей района.