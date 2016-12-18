Каким будет год Петуха 2017 — характеристика года

Для многих знаков зодиака 2017 год огненного Петуха станет судьбоносным.

Это может касаться деловой сферы, денежной или любовной – любой, каждый из нас ощутит на себе влияние непростого нрава покровителя 2017 года.

Характеристика символа 2017 года — Петуха

Петух – карьерист, а Огненный Петух – лидер, организатор, ответственный руководитель и мозговой центр многих операций. Если в вашем окружении есть такой человек, то новый 2017 год будет благоволить его карьерному росту, а вам следует прислушиваться к его мнению – он может помочь и вам.

Если же вы сами чувствуете в себе уверенность и твёрдость в решение деловых вопросов, имеете опыт, знаете, как лучше выполнить ту или иную работу – этот год полностью ваш. Вы сможете добиться многого, если отдадитесь своему делу.

Каким будет 2017 год Огненного Петуха?

Деньги

Финансовая характеристика 2017 года будет следующей — в плане денег напряжённым будет особенно первая половина года. Это связано с нестабильной экономической обстановкой в мире. Огненный Петух к деньгам относится весьма горячо – для него они прекрасный показатель успешности.

Если вы желаете стать более материально независимым, то не ставьте себе именно такой цели. Вам следует желать не самих денег, а успеха в ваших делах, тогда все иные составляющие просто приложатся.

Здоровье

В плане здоровья 2017 г. будет весьма опасным для тех, кто совсем запустил себя и не занимается своим организмом. Вам следует задуматься о том, что все болезни, подавляемые временными решениями, рано или поздно скажутся, и это может стать настоящей проблемой.

Если у вас есть хронические заболевания, то не медлите с укреплением своего здоровья, а при первых симптомах обращайтесь за медицинской помощью. Не пренебрегайте витаминами, здоровой пищей и занятиями на свежем воздухе. Физическая нагрузка же полностью обязательна для всех знаков зодиака.

Огненный Петух не любит лентяев. Только те, кто работает над собой, над своим карьерным и личностным ростом, заслужат от Петуха его расположение и помощь во всех своих начинаниях.

Карьера

Характеристика грядущего года, говорит нам о том, что самым лучшим временем для смены сферы деятельности станет именно — год Огненного Петуха. Не бойтесь пробовать себя в неизвестной области, учитесь и развивайтесь. Это касается не только умственных способностей, но и физических. Если вы давно задумали привести себя в форму, то это время самое подходящее. Если у вас есть какой-то недуг, то справиться с ним поможет решительность и напористость покровителя 2017 года – Огненного Петуха.