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Умер американский врач, придумавший прием Геймлиха


Tyu
18.12.16 08:20Сколько просмотров этой статьи133Сколько комментариев этой статьи0

Американский врач Генри Геймлих, который придумал способ спасения человека, подавившегося едой, умер в возрасте 96 лет

. Геймлих умер в больнице в Цинциннати (штат Огайо) после сердечного приступа, произошедшего 12 декабря.

В середине 70-х годов Геймлих разработал технику помощи человеку, в дыхательные пути которого попал инородный предмет - чаще всего это еда.

Чтобы помочь человеку, который подавился, необходимо, стоя сзади, резко надавить кулаками на живот пострадавшего.

В мае этого года 96-летнему Геймлиху удалось спасти очередную женщину, поперхнувшуюся куском гамбургера.

В 2003 году он рассказывал в интервью Би-би-си, что до того самому ему удалось применить свою технику лишь единожды: он помог мужчине, который подавился едой в ресторане.

Тогда врач признался, что до этого случая он не был уверен, сможет ли сам применить эту технику. Геймлих постоянно устраивал встречи с теми, кто применял его метод и кому он помог выжить.

Геймлих известен и другими изобретениями в области медицины. В частности, он изобрел так называемый клапан Геймлиха, с помощью которого можно спасти человека, раненного в легкое.

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