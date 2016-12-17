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Исследователи: полиция могла найти убежище семьи Анны Франк случайно

17.12.16 15:30Сколько просмотров этой статьи143Сколько комментариев этой статьи0

Убежище еврейской девочки Анны Франк, автора знаменитого "Дневника" времен Второй мировой войны, могло быть найдено полицией и гестаповцами случайно, а не по наводке, как считалось до этого, сообщили исследователи из музея "Дом Анны Франк" в Амстердаме.

После оккупации нацистской Германией Нидерландов и неудачной попытки эмигрировать семья Анны Франк - родители и ее старшая сестра - переселилась в убежище, устроенное сотрудниками фирмы, в которой работал отец Анны.

В убежище Анна вела дневник - это были письма вымышленной подруге Китти, которой она рассказывала о том, что происходило с жителями убежища.

В августе 1944 года дом, где пряталась семья Франк, был обыскан голландской полицией и гестаповцами. В ходе обыска полицейские нашли дверь, за которой более двух лет скрывались еврейские семьи, в том числе и семья Анны Франк. Жители убежища - восемь человек - были арестованы и отправлены сначала в концлагерь Вестерборк, а затем - в Освенцим.

Считалось, что убежище было найдено по чьей-то наводке. Однако ответа на вопрос, кто именно выдал еврейские семьи, у исследователей не было. Сейчас исследователи пришли к заключению, что полиция могла найти помещение случайно, проверяя, нет ли на фабрике незарегистрированных рабочих.

Анна Франк, как считается, скончалась в концлагере Берген-Бельзен в марте 1945 года в возрасте 15 лет. Из всей семьи Франк выжил только отец Анны - Отто. После войны он вернулся в Амстердам, а позже переехал в Базель, где прожил до своей смерти в 1980 году.

Дневник Анны Франк, который она вела с июня 1942 по август 1944 года, был издан в 1947 году при содействии ее отца и позже переведен на многие языки мира.

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