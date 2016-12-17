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Астрономы обнаружили настоящую «звезду смерти»‍

17.12.16 19:00Сколько просмотров этой статьи146Сколько комментариев этой статьи0

Учёные из Чикагского университета открыли звезду HIP68468. Обнаружена она была в ходе программы изучения планет, обращающихся вокруг звезд, похожих на Солнце.

Как говорят ученые, расположена новая планетная система в 300 световых годах от нашей планеты, а также, что звезда проглотила из своей системы уже несколько планет.

HIP68468 напоминает Солнце, а примерный её возраст составляет 4,9 миллиарда лет.

Вблизи «звезды смерти» находятся в настоящий момент только две планеты. Предполагается, что ранее эти планеты располагались дальше от звезды, но потом произошло смещение орбит и «звезда смерти» начала притягивать к себе объекты.

Ученые полагают, что ранее таких планет вокруг HIP68468 было больше, но входящие в эту звёздную систему планеты могли быть поглощены звездой.

Подтверждение этого может служить, обнаруженное в недрах звезды громадное количество металла. Попасть туда он мог лишь после поглощения звездой планет, гораздо превосходящих по габаритам Землю.

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