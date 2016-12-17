В Одессе завершилась Международная конференция по включению центра города в основной Список наследия ЮНЕСКО

В Одессе завершила работу IV Международная научно-практическая конференция «Сохранение исторической застройки центра Одессы путем включения в основной Список всемирного наследия ЮНЕСКО».

15-16 декабря 2016 года в Одессе проходила IV Международная научно-практическая конференция «Сохранение исторической застройки центра Одессы путем включения в основной Список всемирного наследия ЮНЕСКО».

Во время подведения итогов работы конференции начальник управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского горсовета Андрей Шелюгин подчеркнул:

«Подготовка Номинационного досье для включения исторического центра Одессы в основной Список всемирного наследия ЮНЕСКО находится в процессе разработки плана управления объектом номинации. Это важный критерий для ЮНЕСКО - понимать, как будут содержаться объекты номинации после включения их в Список всемирного наследия».

Разработчиком Номинационного досье для включения исторического центра Одессы в основной Список всемирного наследия ЮНЕСКО является институт памятникоохранных исследований Министерства культуры Украины. Его директор Анна Звиряка отметила, что, по прогнозам разработчиков, подготовка Номинационного досье для Одессы будет завершена в 2018 году.

Представитель секретариата Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Министерства иностранных дел Украины Оксана Кызыма заверила, что Номинационное досье Одессы будет поддержано на национальном уровне.

Афанасиос Накасис, президент Национального комитета ИКОМОС Греции, в свою очередь отметил, что организация, которую он возглавляет, будет способствовать продвижению Номинационного досье для включения исторического центра Одессы в основной Список всемирного наследия ЮНЕСКО на международном уровне.