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Березанский молодежный театр получил звание народного

16.12.16 20:44Сколько просмотров этой статьи163Сколько комментариев этой статьи0

Коллектив молодежного театра «Кураж» Березанского районного дома культуры подтвердил, что достоин носить почетное звание «народный».

Эксперимент с театральной формой, постановочными средствами выразительности, манеры игры - это характерные составляющие творческого портрета народного молодежного театра «Кураж», который с 2005 года работает на базе Березинского РДК. В состав коллектива входят 15 сторонников театрального искусства Березанки от 25 до 45 лет.

В 2007 году коллектив защитил звание «Народный любительский театр». Постепенно росло актерское мастерство березанских любителей: театр «Кураж» становится дипломантом областного фестиваля сельских театральных коллективов «Черноморская волна», лауреатом областного конкурса любительских и народных театров им. Е. Зарницкой.

Сегодня «Кураж» возглавляет Ирина Малинская, бывшая участница коллектива, педагог по образованию, хорошо понимает глубину украинской культуры. Театр имеет огромные возможности влияние на формирование духовных ценностей человечества - этой мыслью пронизана спектакль по пьесе Марии Ладо «Очень простая история», которую предложили Березанке вниманию зрителей и комиссии, сообщает пресс-служба ОГА. Спектакль прошел удачно. Любительский коллектив приятно удивил новой формой работы, актуальностью репертуарной палитры, сценической культурой.

По решению аттестационной комиссии следующие 3 года коллектив молодежного театра «Кураж» Березанского РДК имеет полное право носить почетное звание «народный».

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Четверг, 22.12.2016

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