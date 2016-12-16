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В зону АТО вернулся автомобиль скорой помощи, отремонтированный на Южно-Украинской АЭС

16.12.16 20:30Сколько просмотров этой статьи166Сколько комментариев этой статьи0

Ремонтники автотранспортного хозяйства (АТХ) ЮУ АЭС передали военным автомобиль скорой помощи, восстановленный на базе предприятия. Автомобиль сразу отправился в зону АТО.

Ремонт очередного транспортного средства длился 2 месяца. В мастерские АТХ медицинский автомобиль 72-й отдельной механизированной бригады был доставлен на буксире. После интенсивного использования в зоне АТО, где с первых дней вооруженного конфликта благодаря ему была спасена не одна человеческая жизнь, капитального ремонта требовали двигатель, коробка передач, карданный вал, тормозная система, полного восстановления требовал кузов автомобиля. Все перечисленное сделано руками волонтеров, сообщили в управлении информации и общественных связей ЮУ АЭС.

«Скорую помощь» в нерабочее и свободное от работы время возвращали к жизни пятнадцать работников автохозяйства ЮУ АЭС - мотористы, слесари, маляры, токари, сварщики. Вместе с ними работал водитель-санитар Владимир Пахневский, закрепленный за автомобилем.

«Сейчас, после полного восстановления, машина находится в идеальном состоянии. Можно сказать, как из автосалона», - уверяет он. По просьбе военных в салоне организовано рабочее место медработника - специальный стол со стулом, лежачее место для транспортировки тяжелораненых, фиксаторы для капельниц и др.

Для приема восстановленного автомобиля на атомную прибыл руководитель медпункта 72-й бригады Александр Астраханцев. Он поблагодарил волонтеров за работу и выразил уверенность, что восстановленный медицинский транспорт будет работать надежно: «Когда едешь на эвакуацию раненых, главное - довезти бойцов живых. Об автомобиле думать некогда. И здесь важно, чтобы он не подвел ».

Добавим, всего с начала боевых действий на Востоке Украины на ремонтной базе автотранспортного хозяйства ЮУ АЭС для военных подразделений Вооруженных Сил Украины отремонтировано около 70 единиц техники.

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Четверг, 22.12.2016

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