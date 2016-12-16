В Украине обанкротился еще один банк

В НБУ назвали причину: финучреждение не смогло провести докапитализацию

Национальный банк Украины (НБУ) отнес к категории неплатежеспособных КБ "Инвестбанк". Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Причиной такого решения стало то, что после отнесения ПАО "КБ "Инвестбанк" к категории проблемных его акционеры не приняли достаточных мер для приведения размера уставного капитала банка в соответствие с требованиями законодательства", – пояснили в НБУ.

Нацбанк подчеркивает, что по состоянию на 15 декабря 2016 года уставный капитал КБ "Инвестбанк" не отвечал требованиям законодательства относительно минимального размера в 120 млн грн, пишет "Сегодня".

По данным НБУ, 98% вкладчиков КБ "Инвестбанк" получат свои вклады в полном объеме – их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн.

Напомним, согласно постановлению НБУ, банки Украины обязаны были обеспечить минимальный размер уставного капитала в 120 млн грн до 17 июня 2016 года.

Как известно, за последние годы из банковской системы Украины по настоянию НБУ "вычистили" уже более 80 банков – это треть всех финучреждений страны. Глава Нацбанка Валерия Гонтарева уверяет – жалеть о таких банках не нужно, ведь они использовались преступниками и мошенниками для реализации "схем".