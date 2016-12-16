70 лет назад Кристиан Диор открыл в Париже модный дом

Это случилось 16 декабря 1946 года

Сегодня - ровно 70 лет, как 41-летний Кристиан Диор открыл в Париже модный дом со штатом из 85 сотрудников и стартовым капиталом 6 миллионов франков.

В феврале 1947 года была представлена первая и самая знаменитая коллекция легендарного кутюрье. По подиуму шли очаровательные манекенщицы в пышных платьях с затянутой талией и высоко поднятым бюстом. Образ «прекрасной дамы» от Диора кардинально отличался от аскетичной моды военной поры.

Главный редактор журнала «Harper's Bazaar» Кармел Сноу назвала творения Диора - New Look, «Новый облик». Коллекция получилась невероятно успешной. Вскоре у Диора пожелали одеваться самые богатые и знаменитые клиентки, от членов европейских монарших фамилий до голливудских звезд. В этом же году Диор запустил парфюмерный бренд «Christian Dior Parfum». Первый аромат дизайнер назвал «Мисс Диор», в честь своей сестры.

В 1948 году компания открыла бутик в Нью-Йорке, а в следующем создала систему лицензирования для продвижения своих трикотажных изделий на американском рынке.

В 1952 году открылся лондонский филиал фирмы «Christian Dior Models Limited». Уже через год деятельность компании распространилась на Мексику, Канаду, Кубу и Италию.

Другие событие 16 декабря:

1631 — Сильное извержение Везувия.

1641 — Джулио Мазарини получил сан кардинала

1899 — основан футбольный клуб «Милан».

1916 — В Петрограде убит Григорий Распутин.

1947 — Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер Браттейн в лабораториях Bell Labs впервые создали действующий биполярный транзистор.

1948 — Провозглашение независимости Камбоджи, находившейся с 1880 года под протекторатом Франции.

1960 — столкновение DC-8 и Super Constellation над Нью-Йорком. 134 погибших. Крупнейшая авиакатастрофа в гражданской авиации на то время. При расследовании впервые были использованы данные бортовых самописцев.

1966 — публикация «Цитат Мао Цзэдуна» в Пекине.

2011 — беспорядки в казахстанском городе Жанаозен: подожжены административные здания, погибли 14 человек.

Родились в этот день:

1770 — Людвиг ван Бетховен, немецкий композитор (ум. 1827).

1775 — Джейн Остин, английская писательница, считающаяся классиком западной литературы (ум. 1817).

1857 — Эдвард Эмерсон Барнард, американский астроном (ум. 1923).

1863 — Джордж Сантаяна, американский философ и писатель испанского происхождения (ум. 1952).

1866 — Василий Кандинский, русский художник, один из основоположников абстракционизма (ум. 1944).

1872 — Антон Деникин, русский военачальник, «белый» генерал

1883— Макс Линдер, французский актер, один из крупнейших мировых комиков

1915* — Георгий Свиридов, советский композитор, пианист, Народный артист СССР

1917 — сэр Артур Кларк, английский писатель учёный, футуролог и изобретатель (ум. 2008).

1932 — Родион Щедрин, российский композитор. 1932 Родион Щедрин советский и российский композитор, пианист, педагог, общественный деятель

1935 — Светлана Дружинина, советская и российская актриса, режиссер, сценарист, Народная артистка России

1938 — Лив Ульман, норвежская актриса.

1946 — Бенни Андерссон, шведский композитор.

1948 — Юрий Николаев, советский и российский телеведущий, актер, Народный артист России

1961 — Билл Хикс, американский стендап-комик и социальный критик (ум. 1994).

Именины в этот день: Андрей, Гавриил, Георгий, Иван, Николай, Савва, Федор.