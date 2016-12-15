Маргарет Тэтчер назвали самой влиятельной женщиной за последние 70 лет

В списке также представлены литературный персонаж Бриджит Джонс, певица Бейонсе, писательница, ученая и феминистка Жермен Грир

Экс-премьер Великобритании Маргарет Тэтчер возглавила список самых влиятельных женщин последних 70 лет по версии "Би-би-си".

Издание составило список женщин, которые оказали наибольшее влияние на жизнь других представительниц женского пола. При этом сообщается, что Тэтчер заняла первую строчку, остальным места не присуждались.

В списке также представлены литературный персонаж Бриджит Джонс, певица Бейонсе, писательница, ученая и феминистка Жермен Грир, основатель Brook Advisory Centres Хелен Брук, депутат-лейборист Барбара Касл и активистка Джайябен Десаи.

Примечательно, что этот рейтинг получил неоднозначную оценку СМИ. Например, газета The Telegraph задалась вопросом, почему в списке нет королевы Елизаветы II. Газета Daily Mail заявила, что Бриджит Джонс и Бейонсе не могут рассматриваться как персоны уровня Тэтчер.