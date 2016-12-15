Сегодня - Международный день чая

15 декабря во всем мире празднуют День чая

Согласно китайской легенде, чай появился еще в 2737 года до н. э. благодаря императору Шэнь-Нуну. Считается, что однажды Шэнь-Нун странствовал в поисках целебных трав. Был у него с собой котел, в котором он кипятил воду. Однажды император уронил в кипяток несколько листьев чайного дерева. Отвар приглянулся Шэнь-Нуну и с тех пор он якобы не пил других напитков.

По другой легенде, чай изобрел в 519 году н. э. буддистский проповедник Бодхидхарма. Миф гласит, что проповедник медитировал и уснул, а когда проснулся, был очень разгневан на самого себя, вырвал себе ресницы (по более кровожадной версии – отрезал веки) и кинул на землю. На этом самом месте и выросло чайное дерево, отвар листьев которого, как обнаружил Бодхидхарма, наполняет бодростью и не дает уснуть.

Учитывая древность чайных традиций, удивительно, что 15 декабря объявили Международным днем чая совсем недавно – в начале XXI века. Зато теперь можно угостить друзей чашечкой ароматного чая и приурочить церемонию чаепития к международному чествованию напитка.