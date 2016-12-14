Кабмин одобрил 12-летнюю школу

По словам министра образования и науки, новая концепция даст ученикам возможность получить качественное и современное образование

Кабмин Украины одобрил Концепцию реализации государственной политики в сфере реформирования среднего образования "Новая украинская школа". Соответствующее решение было принято на заседании правительства сегодня, 14 декабря, передает "Украинская правда".

Представляя концепцию, министр образования и науки Лилия Гриневч отметила, что в настоящее время только 10% родителей, а также 15% учителей и 8% директоров школ удовлетворены состоянием нынешней школы.

"При этом мы имеем на рынке труда очень сложную ситуацию, когда у нас фактически трудоспособного населения всего чуть более 16 млн человек и уровень занятости – 56%", – добавила министр.

Как сообщается, это связано с некачественным образованием, которую предоставляет современная школа.

Гриневич также отметила, что, согласно последним исследованиям, именно изменений в среднем образовании хотят 76% украинский.

"И когда спрашивают, где наиболее критическая ситуация, снова указывают на среднее образование", – добавила министр.

Согласно концепции новой украинской школы, предполагается переход на 12-летнее обучение и старт новой украинской школы уже в 2018-2019 учебном году.

Концепция предусматривает переход от школы знаний к школе компетенций.

"Это не означает, что в школе пропадут знания. Знания сейчас накапливаются с драматической скоростью – дети уже не идут в школу за знаниями, для этого есть интернет, очень много различных ресурсов. Их надо научить, как эти знания использовать, классифицировать, как отличить добро от зла и как найти те знания, которые тебе нужны для решения индивидуальной жизненной ситуации или профессионального вызова ", – пояснила Гриневич.

Согласно концепции, компетентности включают ядро знаний, устойчивые умения, навыки и ценности.

Компетентностей в концепции 10: общение на государственном (и родном в случае различия) языках, общение на иностранных языках, математическая компетентность, основные компетентности в естественных науках и технологиях, информационно-цифровая компетентность и умение учиться на протяжении жизни.

Кроме того, в список компетентностей вошли инициативность и предприимчивость, социальная и общественная компетентность, осведомленность и самовыражение в сфере культуры, экологическая грамотность и здоровая жизнь.

При этом, как отмечается, как раз последних пунктов из списка критически не хватает украинской школе, хотя именно они очень важны для человека в XXI веке.

Министр также напомнила, что "5-10% тех самых успешных детей, которые побеждают на всемирных олимпиадах".

"Очень часто эти 5-10% покидают страну, развивают экономику и становятся квалифицированными кадрами те люди, которые являются в целом в обществе. Поэтому нам нужно дать возможность качественного образования для всех", – сказала министр.

Гриневич также отметила, что есть "так называемая цена не-проведения реформы".

"И она уже оказывается на поверхности. Это ухудшение конкурентоспособности нашего образования, сохранение тенденции к снижению качества всех видов образования, потому что среднее образование охватывает наибольшее количество людей, снижение качества человеческого капитала и потеря научно-технического потенциала государства", – добавила министр.