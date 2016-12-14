В Николаеве почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Сегодня, 14 декабря, в Николаеве прошли мероприятия по случаю Дня чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Начались мероприятия с молебна в церкви Святого Николая по погибшим ликвидаторам.

Ликвидаторов аварии сегодня вспоминали и во время встречи с представителями организаций граждан, пострадавших от взрыва на ЧАЭС. Началось мероприятие минутой молчания и возложением цветов к памятнику "Скорбный Ангел Чернобыля».

Ликвидаторы были награждены благодарностями председателя областной государственной администрации, областного совета и городского головы.

По информации департамента соцзащиты ОГА, в Николаевской области находится на учете 6 754 человека, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Наибольшее количество пострадавших граждан проживают в г. Николаеве - 2 484 человека, это 36,8% от их общего количества. 2 647 человек - это непосредственные участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

До сих пор граждане обращаются за помощью в определении статуса, его подтверждении, в том числе - и по вопросу получения статуса ликвидатора аварии. В области работает комиссия по определению статуса лиц, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С начала 2016 г. комиссией рассмотрено 129 заявлений, установлен статус или выдан дубликат удостоверения 123 лицам, в т. ч. участникам ликвидации аварии.

Кроме того, существует государственная программа "Социальная защита граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", которая финансируется за счет средств государственного бюджета. Всего за 11 месяцев 2016 г. предоставлены льготы и компенсации за счет государственного бюджета на 10, 6 млн. грн. Ежемесячно компенсации выплачиваются вовремя.