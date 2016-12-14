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Лучшие ученики и студенты Николаевщины получат стипендии от руководства области

14.12.16 14:56Сколько просмотров этой статьи191Сколько комментариев этой статьи0

Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации

В понедельник, 12 декабря, в департаменте образования и науки облгосадминистрации состоялось заседание экспертной комиссии по назначению стипендий главы Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко и председателя областного совета Виктории Москаленко ученикам профессионально-технических училищ и студентам высших учебных заведений. В состав экспертной комиссии вошли представители департамента образования и науки ОГА, высших и профессионально-технических учебных заведений, депутаты областного совета, руководители органов ученического и студенческого самоуправления.

На назначение стипендий руководства области высшие учебные заведения выдвинули 24 человека, а ПТУ предложили 10 человек.

Члены экспертной комиссии проголосовали и определили трех учеников профессионально-технических училищ, трех студентов вузов I-II уровней аккредитации, а также трех студентов вузов III-IV уровней аккредитации, которые по итогам 2015/2016 учебного года будут получать стипендию главы Николаевской областной государственной администрации и председателя Николаевского областного совета.

Отметим, стипендия председателя ОГА и председателя облсовета назначается учащимся ПТУ и студентам высших учебных заведений Николаевщины уже третий год подряд с целью поощрения и материальной поддержки перспективной молодежи области, реализации их профессиональных, творческих, социальных интересов.

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Четверг, 22.12.2016

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