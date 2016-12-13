Николаевскому телевидению сегодня исполнилось 57 лет, а радио аж 87! Николаевская телевышка в начале 60-х. Фото: Фейсбук Об этом на своей странице в Фейсбуке написала николаевская журналистка Екатерина Трегубова "Миколаївська обласна телерадіокомпанія — одна з найстаріших в Україні серед регіональних телерадіоорганізацій. Миколаївська студія телебачення розпочала свою роботу 13 грудня 1959 року. Тоді на екранах телевізорів вперше з’явився напис «Показує Миколаїв», і у прямому ефірі глядачі вперше побачили телевізійну студію, в якій зібралися всі причетні до створення в Миколаєві ретрансляторної станції і телевізійного центру. Відкрили телевізійний сезон фільмом «Волга, Волга». Історія Миколаївського обласного радіо бере свій початок ще в далекому 1925 році. Тоді було ухвалено Постанову про виділення коштів на обладнання Миколаївської радіостанції у розмірі 16 тис. карбованців. Роботи по її спорудженню розпочалися у 1927 році. А в 1929 році відбулася перша трансляція спектаклю по радіо", - совершила журналистка экскурс в историю. На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама