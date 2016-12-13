В Николаевской области социальную и правовую защиту "чернобыльцев" обеспечивает 21 общественная организация

Завтра, 14 декабря, в Украине будут отмечать День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Указ № 945/2006 об учреждении этой памятной даты подписан Президентом 10 ноября 2006.

Почему именно 14 декабря выбрано для чествования участников ликвидации?

Дело в том, что 30 ноября 1986 было закончено строительство саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, а 14 декабря в газете «Правда» напечатано сообщение о том, что госкомиссией был принят в эксплуатацию комплекс защитных сооружений.

Те, кто считают 14 декабря своим праздником, уже давно называют этот день Днем ликвидатора. Еще в 1986 г. участники ликвидации собрались вместе, чтобы отметить свою первую победу. В 1994 г. общественные организации чернобыльцев Украины обратились с письмом к руководителям государства, в котором предложили учредить в календаре день участников ликвидации чернобыльской катастрофы. Тогда официальное решение не было принято, но ликвидаторы самостоятельно начали отмечать эту дату. Празднование было официально разрешено, от различных силовых структур выделялся почетный караул, возлагались венки от руководителей государства, иностранных посольств и общественных организаций, но отсутствовало признание этого дня на государственном уровне.

В ликвидации катастрофы на ЧАЭС принимали участие более 650 000 человек со всего Советского Союза, из которых более половины представляли тогдашнюю УССР.

В соответствии с Указом Президента Украины «О мероприятиях в связи с 30-й годовщиной Чернобыльской катастрофы» № 702/2015 от 14.12.2015 Николаевской областной государственной администрацией разработан и утвержден План мероприятий по празднованию в Николаевской области 30-й годовщины Чернобыльской катастрофы.

В области обеспечено своевременное предоставление льгот и компенсаций по государственной программе «Социальная защита граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы». С целью эффективного использования государственных средств ежемесячно проводится анализ по каждому направлению программы в разрезе административно-территориальных единиц области, при необходимости вносятся изменения в распределение объемов ассигнований между бюджетами городов и районов области. В 2015 году использовано 10,2 млн. грн., по состоянию на 01.11.2016 – 9,8 млн. грн., или 84,1% от утвержденного на 2016 год объема ассигнований, кредиторская задолженность по выплатам отсутствует.

В соответствии с Законом Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", Порядка организации оздоровления граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 27.03.2013 г. № 261, осуществляется обеспечение санаторно-курортным лечением граждан. Постоянно проводится информационно-разъяснительная работа среди пострадавших граждан о праве на реализацию этих льгот и порядке их получения. Управлениями социальной защиты населения обеспечен тщательный учет заявлений на получение санаторно-курортной путевки. Ежегодно своевременно осуществляется формирование соответствующей заявки в целом по области и представление в Минсоцполитики.

В 2016 году оплата услуг санаторно-курортного лечения осуществляется управлениями социальной защиты населения райгосадминистраций, исполкомов городских советов на основании заключенных договоров с теми санаторно-курортными учреждениями, в отношении которых пострадавшими гражданами совершен свободный выбор.

Распоряжением главы Николаевской облгосадминистрации от 18.10.2012 № 356-р в области создана региональная комиссия по определению данных о заработной плате работников за работу в зоне отчуждения в 1986-1990 годах. С 2012 года комиссией рассмотрено 34 письменных заявления.

Обеспечена реализация права граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, на бесплатный проезд городским, пригородным транспортом и на междугородных маршрутах, в 2016 году за счет расходов из местных бюджетов на компенсацию за льготный проезд граждан отдельных категорий, в том числе пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

В области действует 21 общественная организация, которая занимается социальной и правовой защитой граждан, пострадавших от последствий Чернобыльской катастрофы, из них: областная - 1, городские - 7, районные - 13. Обеспечено тесное взаимодействие органов социальной защиты населения с общественными организациями, в частности, решения неотложных вопросов социальной защиты пострадавших граждан, внесение предложений по финансированию отдельных программ за счет средств местных бюджетов, благотворительных средств.

Ежегодно совместно осуществляется подготовка и проведение мероприятий, посвященных годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, ко Дню чествования ликвидаторов аварии. Проводятся «круглые столы» с участием представителей органов исполнительной власти, местного самоуправления, общественных организаций по решению насущных проблем граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

25 апреля 2016 на встрече председателя облгосадминистрации, председателя областного совета с председателями общественных организаций «Союз Чернобыль Украины» городов и районов области, пострадавшими вследствие Чернобыльской катастрофы подписан очередной меморандум о взаимодействии и сотрудничестве между облгосадминистрацией, областным советом и Николаевской общественной организацией Всеукраинской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль Украины».

Проведена работа по благоустройству территорий у памятников погибшим и умершим в результате аварии на Чернобыльской АЭС в городах и районах области (всего - 22 памятные знаки, из которых в 2016 году открыто 3 знака).

В области действует Комплексная программа социальной защиты населения «Забота», которой за счет средств областного бюджета предоставляется единовременная материальная помощь гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенным к категории 1 и детям-инвалидам, инвалидность которых связана с последствиями Чернобыльской катастрофы. В 2015 году помощь в размере 1331 грн. предоставлена 334 лицам на общую сумму 444,6 тыс. грн. В 2016 году в размере 1500,0 грн. - 328 лицам на общую сумму 492,0 тыс. грн. Кроме того, за счет бюджетов городов и районов области предоставлена одноразовая материальная помощь гражданам, отнесенным к категориям 1,2,3 и женам умерших участников ликвидации на общую сумму 1730,5 тыс. грн.

Вопрос обеспечения социальных гарантий пострадавших граждан находится на постоянном контроле руководства облгосадминистрации.