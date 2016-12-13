Курс доллара взмыл выше психологической отметки

Американская валюта в официальных курсах НБУ подорожала сразу на 30 копеек

На сегодня, 13 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,17 грн;

1 евро – 27,73 грн;

10 российских рублей – 4,24 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями повысился на 30 копеек и снова превысил психологическую отметку в 26 грн/долл.

Евро вырос на 41 копейку, полностью отыграв вчерашнее падение на ту же сумму. Российский рубль "поправился" на 16 копеек.