08.12.16 17:082460
Курс доллара взмыл выше психологической отметки
|13.12.16 08:50
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Американская валюта в официальных курсах НБУ подорожала сразу на 30 копеек
На сегодня, 13 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 26,17 грн;
1 евро – 27,73 грн;
10 российских рублей – 4,24 грн.
Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями повысился на 30 копеек и снова превысил психологическую отметку в 26 грн/долл.
Евро вырос на 41 копейку, полностью отыграв вчерашнее падение на ту же сумму. Российский рубль "поправился" на 16 копеек.