08.12.16 17:172670
Сегодняшний вечер - лучшее время для гадания!
|12.12.16 18:42
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Завтра, 13 декабря, в Украине празднуют День святого Андрея Первозванного. Вечер накануне считается лучшим временем для гаданий.
Святой апостол Андрей Первозванный первым из апостолов последовал за Христом, а затем привел к нему своего родного брата – святого апостола Петра.
После Сошествия Святого Духа на апостолов святой Андрей отправился с проповедью Слова Божия в восточные страны. Прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, дошел до Дуная, прошел побережье Черного моря, Крым, Причерноморье и по Днепру поднялся до места, где стоит теперь город Киев.
"На горах этих воссияет благодать Божия: великий город будет здесь, Господь освятит эту землю святым крещением и воздвигнет здесь много церквей", - сказал апостол ученикам. Затем он благословил киевские горы и водрузил крест.
Апостол проповедовал в греческом городе Пафрос, где многих исцелил от недугов. Местный правитель Егеат возненавидел апостола, назвав его учение безумием, и приговорил Андрея к распятию, пишет сайт 112 канала. Чтобы святой Андрей дольше страдал, его привязали к кресту наподобие буквы X, не вбивая гвоздей в руки и ноги.
День Андрея Первозванного является одним из самых таинственных - в этот день происходят гадания и предсказания будущего.
В народе еще этот праздник называли Калита и считали праздником парней, поскольку в Андреевскую ночь им разрешено безобразничать, а девушки ночью могут узнать свою судьбу. Праздник Святого Андрея является логическим продолжением молодежных гуляний на день Екатерины, где юноши и девушки ищут себе пару для будущей супружеской жизни.
По традициям наших предков, девушки и парни сходились к одному дому вечером 12-го декабря. Шутили, рассказывали интересные истории и играли в разные игры, а в ночь с 12-го на 13-е декабря - гадали.
На Андрея Первозванного также слушали воду в водоемах: если вода не волнуется - к хорошей зиме, шумная - приближаются морозы, метели. Считалось, что если на Андреев день снег пойдет и не растает, то еще 10 дней пролежит.