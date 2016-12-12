Сегодняшний вечер - лучшее время для гадания!

Завтра, 13 декабря, в Украине празднуют День святого Андрея Первозванного. Вечер накануне считается лучшим временем для гаданий.

Свя­той апо­стол Ан­дрей Пер­во­зван­ный пер­вым из апо­сто­лов по­сле­до­вал за Хри­стом, а за­тем при­вел к нему сво­е­го род­но­го бра­та – свя­то­го апо­сто­ла Пет­ра.

По­сле Со­ше­ствия Свя­то­го Ду­ха на апо­сто­лов свя­той Ан­дрей от­пра­вил­ся с про­по­ве­дью Сло­ва Бо­жия в во­сточ­ные стра­ны. Про­шел Ма­лую Азию, Фра­кию, Ма­ке­до­нию, до­шел до Ду­ная, про­шел по­бе­ре­жье Чер­но­го мо­ря, Крым, При­чер­но­мо­рье и по Дне­пру под­нял­ся до ме­ста, где сто­ит те­перь го­род Ки­ев.

"На горах этих воссияет благодать Божия: великий город будет здесь, Господь освятит эту землю святым крещением и воздвигнет здесь много церквей", - сказал апостол ученикам. Затем он благословил киевские горы и водрузил крест.

Апостол проповедовал в греческом городе Пафрос, где многих исцелил от недугов. Местный правитель Егеат возненавидел апостола, назвав его учение безумием, и приговорил Андрея к распятию, пишет сайт 112 канала. Чтобы святой Андрей дольше страдал, его привязали к кресту наподобие буквы X, не вбивая гвоздей в руки и ноги.

День Андрея Первозванного является одним из самых таинственных - в этот день происходят гадания и предсказания будущего.

В народе еще этот праздник называли Калита и считали праздником парней, поскольку в Андреевскую ночь им разрешено безобразничать, а девушки ночью могут узнать свою судьбу. Праздник Святого Андрея является логическим продолжением молодежных гуляний на день Екатерины, где юноши и девушки ищут себе пару для будущей супружеской жизни.

По традициям наших предков, девушки и парни сходились к одному дому вечером 12-го декабря. Шутили, рассказывали интересные истории и играли в разные игры, а в ночь с 12-го на 13-е декабря - гадали.

На Андрея Первозванного также слушали воду в водоемах: если вода не волнуется - к хорошей зиме, шумная - приближаются морозы, метели. Считалось, что если на Андреев день снег пойдет и не растает, то еще 10 дней пролежит.