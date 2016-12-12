Громады сделали свой выбор: результаты голосования в Николаевской области

На выборах глав пяти ОТГ Николаевской области одержали победу кандидаты, которых поддерживала НТОП «БПП «Солидарность». Об этом сообщает пресс-служба партии.

Таковы данные протоколов территориальных избирательных комиссий.

По данным ТИК, избиратели Мостовской сельской ОТГ (Доманевский район) проголосовали за кандидата на должность главы ОТГ Надежду Бабанскую. В голосовании приняли участие 1033 человека.

В Очаковском районе в выборах на пост главы Черноморской объединенной громады победил кандидат Андрей Дмитренко.В голосовании приняли участие 1200 избирателей.

В Николаевском районе на выборы пришли 1014 избирателей. Результатом голосования победу в Михайловской сельской ОТГ одержал Владимир Чечуй.

Вознесенский район выбрал кандидата Александра Тараненко на должность главы Прибужановской сельской ОТГ. В избирательном процессе приняли участие 2205 человек.

Главой Александровской поселковой громады (Вознесенский район) станет Николай Бензер. В избирательном процессе приняли участие 3312 людей.

Кандидаты от «Солидарности» и самовыдвиженцы, шедшие на выборы при поддержке партии, также, займут места в депутатских корпусах громад:

в Прибужановской ОТГ - 11 партийных кандидатов

Черноморской ОТГ – 13 партийных кандидатов

Михайловской ОТГ - 2 самовыдвиженца

Мостовской ОТГ - 5 самовыдвиженцев

Александровской ОТГ – 17самовыдвиженцев

Кандидаты, которые шли на выборы при поддержке «БПП «Солидарность», со значительным отрывом выиграли у своих оппонентов.

Добавим, средняя явка на выборах в ОТГ по Николаевской области 11 декабря составила 41%. Всего в голосовании приняли участие 8 759 человек.