08.12.16 17:172670
Громады сделали свой выбор: результаты голосования в Николаевской области
|12.12.16 17:17
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На выборах глав пяти ОТГ Николаевской области одержали победу кандидаты, которых поддерживала НТОП «БПП «Солидарность». Об этом сообщает пресс-служба партии.
Таковы данные протоколов территориальных избирательных комиссий.
По данным ТИК, избиратели Мостовской сельской ОТГ (Доманевский район) проголосовали за кандидата на должность главы ОТГ Надежду Бабанскую. В голосовании приняли участие 1033 человека.
В Очаковском районе в выборах на пост главы Черноморской объединенной громады победил кандидат Андрей Дмитренко.В голосовании приняли участие 1200 избирателей.
В Николаевском районе на выборы пришли 1014 избирателей. Результатом голосования победу в Михайловской сельской ОТГ одержал Владимир Чечуй.
Вознесенский район выбрал кандидата Александра Тараненко на должность главы Прибужановской сельской ОТГ. В избирательном процессе приняли участие 2205 человек.
Главой Александровской поселковой громады (Вознесенский район) станет Николай Бензер. В избирательном процессе приняли участие 3312 людей.
Кандидаты от «Солидарности» и самовыдвиженцы, шедшие на выборы при поддержке партии, также, займут места в депутатских корпусах громад:
в Прибужановской ОТГ - 11 партийных кандидатов
Черноморской ОТГ – 13 партийных кандидатов
Михайловской ОТГ - 2 самовыдвиженца
Мостовской ОТГ - 5 самовыдвиженцев
Александровской ОТГ – 17самовыдвиженцев
Кандидаты, которые шли на выборы при поддержке «БПП «Солидарность», со значительным отрывом выиграли у своих оппонентов.
Добавим, средняя явка на выборах в ОТГ по Николаевской области 11 декабря составила 41%. Всего в голосовании приняли участие 8 759 человек.