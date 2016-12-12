Сегодня в новой школе фехтования в Николаеве проведут первую тренировку

Сегодня вечером, 12 декабря, состоится первая тренировка в новой школе фехтования, которая находится возле парка «Победа».

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Спортсмены проведут тестовое тренировки в новом зале, чтобы испытать модернизированное покрытие первых трех фехтовальных дорожек.

Отмечается, что проектировщики и строители учли предыдущие замечания и пожелания спортсменов и готовят зал международного образца с соблюдением современных стандартов.

Последний раз школу проинспектировали 22 ноября. Тогда прораб строительных работ рассказал, что бригада работает сверхурочно и в выходные, чтобы вложится в установленные сроки.

Напомним, что устаревшее здание школы фехтования обрушилось. Николаевская саблистка Ольга Харлан призвала общественность и журналистов поднять проблему аварийного состояния фехтовального зала, чтобы информация дошла и до правительства. Ранее в Николаевской облгосадминистрации сообщали, что фехтовальную школы должны были достроить уже в ноябре.