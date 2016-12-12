Нацбанк ввел в обращение монету покровителя всех николаевцев Святого Николая Господня, 12 декабря, Национальный Банк Украины ввел в обращение памятную монету ко Дню Святого Николая. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ. ‒ Монета посвящается празднику любви и заботы к ближнему ‒ Дню Святого Николая, который известен своим служением людям, а история его почитания в Украине достигает еще времен Киевской Руси. Жизнь этого святого связана с творением чудес, а его духовный опыт передается людям из поколения в поколение. Святой Николай ‒ символ доброго духа, заботливо наблюдает за ребенком в течение года. А дети накануне праздника пишут ему письма со своими пожеланиями, ‒ говорится в сообщении Нацбанка. На аверсе монеты стилизованное изображение Святого Николая, под которым ‒ радуга с игрушками, малый Государственный Герб Украины, год чеканки монеты 2016, надпись УКРАИНА и номинал ‒ 5 ГРИВЕН; справа логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины. На реверсе монеты изображен цветную композицию (использовано тампопечать) - радостные дети с игрушками в руках, вверху надпись - К нам приедут, / СВЯТОЙ / НИКОЛАЮ! В Нацбанке отмечают, что праздничная монета будет стоить 38 гривен. На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама