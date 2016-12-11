Впервые на «Оскаре» лучшим актером и актрисой может стать один человек

Впервые за всю историю «Оскара» » обладателем номинаций «Лучший актер» и «Лучшая актриса» может стать один человек. Об этом проинформировало издание The Independent

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Как известно, американский актер Келли Мант хочет получить статуэтку на кинопремии сразу в двух номинациях за роль проститутки-транссексуала в фильме Confessions of a Womanizer. Знаменитость позиционирует себя как актера-«мультисексуала» - человека, гендерная идентичность которого меняется от врожденной к противоположной и наоборот.

Сообщается, что ранее актеры, которые исполняли роль противоположного пола, уже номинировались на премию «Оскар». Однако все они участвовали в одной категории, а Джимми Киммел намерен бороться за статуэтку сразу в двух.

Келли Мантл родился мужчиной, но в настоящее время заявляет всему миру о своей мультисексуальности. Актер стал известным благодаря своим выступлениям в образе дрэг-квин.

Добавим, что окончательный список номинантов на премию «Оскар» будет объявлен в январе грядущего года.