Художник Вадим Пустыльник показывает николаевцам их город

В Николаевском областном художественном музеи имени В. Верещагина открылась выставка неординарного николаевского художника Вадима Пустыльника.

Художника поздравили с этим событием глава Николаевского отделения Союза дизайнеров Сергей Чигинцев, издатель Ирина Гудым, глава Николаевского отделения Науионального ооюза художников Украины Олег Приходько. А музыкант Артем Кочубей сыграл на аккордеоне композицию Поля Мориа «Песня для Анны».

«Наше время на этих картинах: боль, внутренняя трагедия, переживания. Это все он переносит на свои холсты, и каждая работа выполнена совершенно новыми красками с невероятными движениями души. Он каждый раз удивляет», – поделилась своими впечатлениями Ирина Гудым.

В экспозиции представлено 99 работ Вадима Пустыльника, исполненных в технике станочной живописи и графики. На полотнах изображен Николаев, что и следует из названий картин - «Ингульский мост», «Встреча в центре города», «Николаев. Улица Потемкинская», «Башня Шуховская», «На Соборной», «Фонтан в яхт-клубе», «Каштановый сквер», «Теплая зима на Буге».

Картины завораживают декоративностью, интенсивным цветом, драматическими цветотональными контрастами. Особый смысл и глубина скрыты в работах «Телефарш», «Город железного дракона», «Помехи на телецентре», «Жаба задавила», «Несанкционированный полет», «Джин», «Электронная палитра».

Николаевцы могут познать философичность представленных работ Вадима Пустыльника до 16 марта.