Николаевцев приглашают почтить память Героев Небесной Сотни

По случаю проведения в Николаевской области мероприятий ко Дню Героев Небесной Сотни 20 февраля в 11:00 всех желающих приглашают принять участие в митинге и возложении цветов к памятнику Героям Небесной Сотни и военнослужащим, погибшим в АТО (сбор участников в 10:30 в сквере Совета Европы - ул. Садовая).

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского облсовета.

Также в тот же день в областном Дворце культуры состоится концерт - реквием. Начало в 17:30 (сбор участников с 17:00).