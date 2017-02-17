03.02.17 20:171420
В Николаеве пройдет чемпионат города по гребле на байдарках и каноэ
|17.02.17 18:57
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В субботу, 18 февраля, в Николаевском легкоатлетическом комплексе Центрального стадиона состоится чемпионат города по гребле на байдарках и каноэ ОФП.
В субботу, 18 февраля, в Николаевском легкоатлетическом комплексе Центрального стадиона состоится чемпионат города по гребле на байдарках и каноэ ОФП.
Об этом 0512 сообщили организаторы мероприятия.
Чемпионат состоится при участии сборной команды Украины и главного тренера двукратного олимпийского чемпиона Юрия Чебана. Начало соревнования в 12.00.