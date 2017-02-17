В Николаеве пройдет чемпионат города по гребле на байдарках и каноэ В субботу, 18 февраля, в Николаевском легкоатлетическом комплексе Центрального стадиона состоится чемпионат города по гребле на байдарках и каноэ ОФП. Об этом 0512 сообщили организаторы мероприятия. Чемпионат состоится при участии сборной команды Украины и главного тренера двукратного олимпийского чемпиона Юрия Чебана. Начало соревнования в 12.00. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама