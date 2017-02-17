В Николаеве состоится концерт большого симфонического оркестра, хора и рок-бэнда

Это мощное насыщенное звучание большого симфонического оркестра, хора и рок-бэнда.

Как пишет сайт "Хочу билет", симфония звучит очень целостно, треки незаметно меняются один на другой, формируя единое монолитное произведение. Слияние виртуозных инструментов хора и оркестра создает непередаваемые ощущения.

Эмоции на концерте меняются от бурного восторга до тихого лирического наслаждения мелодичными звуками. Впечатления от каждой следующей композиции наслаиваются на впечатление от предыдущих, и в самом конце звучит стремительный, динамичный, виртуозный финал, подрывая эмоции и доставляя истинным ценителям эмоциональной музыки непередаваемое удовольствие.

Мероприятие состоится 21 февраля в ОДК "Судостроителей". Начало - в 19.00.