03.02.17 20:171420
В Николаеве состоится концерт большого симфонического оркестра, хора и рок-бэнда
|17.02.17 15:22
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Это мощное насыщенное звучание большого симфонического оркестра, хора и рок-бэнда.
Это мощное насыщенное звучание большого симфонического оркестра, хора и рок-бэнда.
Как пишет сайт "Хочу билет", симфония звучит очень целостно, треки незаметно меняются один на другой, формируя единое монолитное произведение. Слияние виртуозных инструментов хора и оркестра создает непередаваемые ощущения.
Эмоции на концерте меняются от бурного восторга до тихого лирического наслаждения мелодичными звуками. Впечатления от каждой следующей композиции наслаиваются на впечатление от предыдущих, и в самом конце звучит стремительный, динамичный, виртуозный финал, подрывая эмоции и доставляя истинным ценителям эмоциональной музыки непередаваемое удовольствие.
Мероприятие состоится 21 февраля в ОДК "Судостроителей". Начало - в 19.00.