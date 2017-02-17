25 февраля в Николаеве - старт турнира по борьбе на призы олимпийского чемпиона Ивана Богдана

17.02.17 13:00Сколько просмотров этой статьи33Сколько комментариев этой статьи0

В Николаевском спорткомплексе МОН («Трудовые резервы») на проспекте Героев Украины 25-26 февраля состоится VІІІ всеукраинский турнир по греко-римской борьбе на призы олимпийского чемпиона Ивана Богдана.

Организаторами соревнований являются региональное отделение Национального олимпийского комитета Украины в Николаевской области, отдел по вопросам физической культуры и спорта Николаевской облгосадминистрации и Николаевская областная коммунальная КДЮСШ №1. Победители турнира получают право на присвоение звания «мастер спорта». Торжественное открытие соревнований - 25 февраля в 10.00.

Напомним, что уроженец Николаевщины Иван Богдан в 1960 году на Олимпийских играх в Риме завоевал золотую медаль в соревнованиях по классической борьбе в весовой категории свыше 97 килограммов.

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