25 февраля в Николаеве - старт турнира по борьбе на призы олимпийского чемпиона Ивана Богдана

В Николаевском спорткомплексе МОН («Трудовые резервы») на проспекте Героев Украины 25-26 февраля состоится VІІІ всеукраинский турнир по греко-римской борьбе на призы олимпийского чемпиона Ивана Богдана.

Организаторами соревнований являются региональное отделение Национального олимпийского комитета Украины в Николаевской области, отдел по вопросам физической культуры и спорта Николаевской облгосадминистрации и Николаевская областная коммунальная КДЮСШ №1. Победители турнира получают право на присвоение звания «мастер спорта». Торжественное открытие соревнований - 25 февраля в 10.00.

Напомним, что уроженец Николаевщины Иван Богдан в 1960 году на Олимпийских играх в Риме завоевал золотую медаль в соревнованиях по классической борьбе в весовой категории свыше 97 килограммов.