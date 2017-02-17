В Николаевской облгосадминистрации может появиться бизнес-омбудсмен

17.02.17 09:56Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Николаевский губернатор Алексей Савченко планирует создать на базе областной государственной администрации должность бизнес-омбудсмена. Об этом он заявил во время встречи с представителями малого и среднего бизнеса Николаевщины.

«Бизнес-омбудсмен будет помогать бизнесу по всем правовым и экономическим вопросам. Многие владельцы малого и среднего бизнеса, например, не знают как работать с банками: с ЕБРР, с государственными банками.

Не знают, чем может помочь власть. ЕБРР сегодня предоставляет много кредитов. «Приват» имеет 11 программ по поддержке малого и среднего бизнеса. Другие банки тоже кредитуют. Такая государственная поддержка будет с нашей стороны для малого и среднего бизнеса. Понимание и сотрудничество», - отметил Алексей Савченко.

Председатель облгосадминистрации предложил на следующую встречу с представителями малого и среднего бизнеса пригласить банкиров и налоговиков.

По результатам встречи губернатора с бизнесменами был отработан и заключен меморандум о сотрудничестве. Он открыт для подписания другими субъектами малого и среднего предпринимательства, которые могут присоединиться к нему в любое время в течение его действия. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

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