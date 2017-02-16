02.02.17 12:121320
Де в Миколаєві не буде водопостачання: знайдіть свою адресу
|16.02.17 09:38
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Прес-центр МКП «Миколаївводоканал» повідомляє про проведення чергової серії реконструкцій та переобладнання мережі водопостачання 16 лютого. Про це йдеться на сайті «Миколаївводоканалу».
Прес-центр МКП «Миколаївводоканал» повідомляє про проведення чергової серії реконструкцій та переобладнання мережі водопостачання 16 лютого.
Про це йдеться на сайті «Миколаївводоканалу».
За цими адресами та у деяких навколишніх будинках:
вул. Шкапіна, 76, на перетині вул. Троїцька та вул. Н. Заводська, а також на території ринку Штрассе, імовірні відключення води.