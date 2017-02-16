Де в Миколаєві не буде водопостачання: знайдіть свою адресу Прес-центр МКП «Миколаївводоканал» повідомляє про проведення чергової серії реконструкцій та переобладнання мережі водопостачання 16 лютого. Про це йдеться на сайті «Миколаївводоканалу». За цими адресами та у деяких навколишніх будинках: вул. Шкапіна, 76, на перетині вул. Троїцька та вул. Н. Заводська, а також на території ринку Штрассе, імовірні відключення води. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама