02.02.17 12:121320
Николаевцев приглашает военкомат на контрактную службу в армии
|16.02.17 08:30
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В Николаеве Ингульский районный военный комиссариат продолжает набор мужчин возрастом от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в Вооруженные силы Украины
В Николаеве Ингульский районный военный комиссариат продолжает набор мужчин возрастом от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в Вооруженные силы Украины
.
Об этом идет речь в сообщении военкомата.
«Для тех, кто колеблется и откладывает принятие решения на потом, предупреждаем – вакансий в воинских частях Николаевского гарнизона все меньше и меньше», - отметили в военкомате. Гражданам, желающим вступить в ряды ВСУ, предлагается:
- высокий социальный статус, получение воинской профессии;
- высокое денежное довольствие: солдаты - от 7 тысяч гривен, сержанты – от 8 тысяч гривен, офицеры – от 9 тысяч гривен;
- ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 дней + выплаты на оздоровление в размере 70% месячного денежного обеспечения;
зачисление срока службы в Вооруженных силах в страховой стаж; пенсия после 25 лет службы. Заключение контракта гарантирует:
вещевое обеспечение и питание за счёт Министерства обороны;
- бесплатное медицинское обслуживание и лечение;
- право на бесплатное получение жилья; компенсация аренды жилья;
- бесплатное обучение в вузах во время прохождения службы;
- возможность получения офицерского звания для граждан с высшим образованием. Требования к кандидатам: образование – среднее и высшее, пригодность к воинской службе по состоянию здоровья, отсутствие судимости, желание служить в ВСУ.
Справки и дополнительную информацию можно получить по адресу проспект Мира, 24А или по телефонам 0512 21 40 48, 095 001 86 27, 063 719 47 54.